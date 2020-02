La llevantada Gloria fa aflorar envasos de plàstics de fa dècades

He anat a córrer pel passeig de Roses després del temporal #Gloria d'aquests dies. Entre les algues que hi ha arrossegat el mar he trobat això: un envàs en perfecte estat de Tubi Tabi, un gelat de Frigo que es va deixar de fer l'any 1993. Tenim el que ens mereixem.#TemporalTV3 pic.twitter.com/04JhUQRyK5 — Marc Mínguez Alcaide (@mminguez7) January 23, 2020

@mminguez7 el meu nebot n’ha trobat un altre a la platja de sant antoni de calonge pic.twitter.com/xmyo1ST07y — Miquel Brull (@BrullMikel) January 26, 2020

Aixo vaig trobar jo a la platja , y una boseta de xampú Sindo dels anys 70. Aquesta es dels 60. pic.twitter.com/sbqf76ERkl — l'hosvidalet (@hosvidalet) January 23, 2020

La llevantada Gloria ha causat un gran impacte a diverses zones del país , amb grans desperfectes a les costes gironines, les Terres de l'Ebre o les platges metropolitanes; a més dels efectes no relacionats amb les infraestructures . Una de les conseqüències del temporal, a més, ha estat l'arrossegament de diversos objectes i brutícia cap a les platges, que, si més no, conviden a la reflexió.En Marc Mínguez publicava en un tuit, el passat 23 de gener, que corrent pel passeig de Roses després dels dies del temporal s'havia trobat, entre les algues, un envàs d'un gelat de la marca Frigo, el Tubi-Tabi, que no es fabrica des de l'any 1993. "Tenim el que ens mereixem, conclou en Marc". Un altre usuari de Twitter va trobar un envàs del mateix gelat a la platja de Sant Antoni de Calonge, al Baix Empordà.La troballa d'en Marc va fer que altres usuaris contestessin amb imatges d'allò que s'havien trobat ells també a les platges o zones properes després que passés el temporal, com per exemple un envàs de iogurt de xocolata de la marca Danone a la platá de Mataró, o una bosseta de quicos de la marca Churruca, dels anys 60.El Diari de Girona també recull imatges d'objectes que ha fet aflorar el temporal, com una antiga ampolla del detergent Mistol de finals dels anys 70 i principis dels 80, o una llauna d'oli de la marca Fina, que es va deixar de comercialitzar el 1999.

