Els ciutadans espanyols repatriats de Wuhan ja estan en quarantena a Madrid

Els 19 ciutadans espanyols que estaven a Wuhan, epicentre del brot del coronaviurs, ja han estat repatriats i posats en quarentena. El vol que els transportava ha arribat aquesta nit, poques hores abans que es confirmés el primer cas de coronaviurs a l'Estat, a l'illa canària de la Gomera.Pel que fa als repatriats de moment no mostren símptomes i estaran ingressats durant 14 dies a l'hospital madrileny Gómez Ulla. Ja en un primer moment, després que l'avió aterrés a Torrejón, un equip de Sanitat Exterior, equipat amb mesures de protecció específiques va fer una primera avaluació dels passatgers.Amb el seu vol anaven ciutadans d'altres nacionalitats com ara britànics, xinesos, danesos i noruecs.El ministeri ha explicat que, seguint el protocol previst en els darrers dies, aquest dissabte tindrà lloc una "reunió ministerial d'avaluació i seguiment" que presidirá el ministre, Salvador Illa.Divendres les autoritats xineses ja xifraven en almenys 213 morts a causa del virus , que es va detectar fa menys d'un mes a la ciutat de Wuhan, al sud del país, on fa exactament tres setmanes es va produir la primera víctima mortal. El virus ha creuat ja a d'altres països asiàtics, i també hi ha positius confirmats als EUA i a diversos països europeus, com el Regne Unit, França, Itàlia o Alemanya, als quals se suma ara Espanya.El Govern ha demanat aquest divendres "tranquil·litat" en relació a les notícies del coronavirus. La consellera de Salut, Alba Vergès, ha explicat que no hi ha cap persona sospitosa de estar-ne infectada a Catalunya, i que el protocol de la Generalitat és "l'adient".L'Organització Mundial de la Salut va reaccionar aquest dijous a la ràpida expansió del virus anunciant que declarava l'emergència mundial

