La ràdio que uneix dos continents de catalans

El 29 de gener passat, va néixer Ràdio Amèrica Barcelona, una emissora online amb seu a Barcelona però que inclou continguts generats en diverses capitals americanes. El públic al qual s'adreça és molt ampli: els prop de 150.000 catalans que resideixen en diversos països d'Amèrica Llatina, una xifra que es pot ampliar a ,és de mig milió de descendents. Hi haurà estudis a Barcelona i a Ciutat de Mèxic, Santiago de Xile, Montevideo, Buenos Aires i Quito. Ràdio Amèrica Barcelona va comença a emetre el 29 de gener amb una entrevista al conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch.Entre els impulsors del projecte fradiofònic hi destaca la revista cultural Esguard i el seu editor, Germà Capdevila (Buenos Aires, 1970), ell mateix un exemple de català de dos continents, amb arrels catalanes i argentines. Capdevila és, a més de periodista, un promotor cultural inquiet i un constructor de projectes generós, sempre al servei del país. Amb Esguard, Capdevila va crear la primera revista per a iPad en català. Actualment, és el president de l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC).La nova RAB Ràdio emetrà les 24 hores a www.rab.cat i disposa d'una aplicació pròpia per a dispositius mòbils, una skill d’Alexa i accés a través de les plataformes de ràdio online com Simple Radio o TuneIn. Que ningú esperi una programació clàssica. L'emissora oferirà una programació musical amb continguts culturals i esportius, i donarà a les notícies del Barça -un dels grans referents també a la diàspora- una presència rellevant.Com han explicat aquests dies els seus promotors, la ràdio també produirà espais més tradicionals, com Les converses de l'Esguard, que permetran recuperar les entrevistes dutes a terme per la revista cultural. O la Catalunya Sardanista, conduït per Josep Ribera, així com L'Hora Catalana, un programa històric que va néixer el 1928 i es continua emetent des de Buenos Aires. Amb aquest projecte, els catalans de dos mons estan molt més a prop.

