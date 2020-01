VÍDEO La divertida resposta de Buenafuente i Berto a una espectadora que es mofa dels catalans

El programa Late Motiv, presentat per Andreu Buenafuente, és un dels shows nocturns amb més seguidors a les xarxes i a les plataformes. Després de centenars d'episodis, els col·laboradors estrella de Buenafuente inunden de bon contingut humorístic el programa, deixant veritables moments per a la història de la televisió i YouTube.Un d'aquests es va produir el programa de dimecres a la nit, quan Berto Romero, company des de fa més d'una dècada de Buenafuente, va presentar la seva secció de trucadas a Late Motiv. En una de les que va portar aquella nit, preguntava als dos humoristes si "somiaven en català". El fet més destacable que va assenyalar Romero és el to de veu amb el que ho va preguntar, fent mofa del fet de ser catalans. Aquesta va ser la seva resposta:Seguint el joc i el to de la trucada que va rebre en Berto, el mateix humorista va proposar un joc de paraules a Buenafuente, on els dos llegien frases absolutament surrealistes per acabar repetint la cantarella de la noia: "al ser catalanes...".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor