Membres del Consell d'Europa reclamen resoldre la qüestió catalana «a través del diàleg i no de la repressió»

Una vintena de membres del Consell d'Europa han reclamat a través d'una declaració escrita "construir una solució" per a la qüestió catalana "a través del diàleg i no de repressió". En el text, els signants, que pertanyen a diferents famílies polítiques i nacionalitats, denuncien que les autoritats espanyoles estan "fent passos preocupants" pel que fa al dret a la representació política.En aquest sentit, denuncien que "no es garanteixi la immunitat" a Carles Puigdemont i Toni Comín en territori espanyol. "Els drets a la participació política i pública tenen un paper crucial en la promoció de la democràcia", apunten en la declaració, en la qual també titllen la sentència de l'1-O de "molt controvertida".

