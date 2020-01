Agricultura paga 492.000 euros en ajuts als afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre, les Garrigues i el Segrià

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació pagarà a partir d'avui 491.963 euros en ajuts per a les explotacions agràries i comunitats de regants afectades per l'incendi forestal del 26 de juny de 2019 a les comarques de Ribera d'Ebre, les Garrigues i el Segrià.L'objectiu és compensar les pèrdues i recuperar la capacitat productiva. En el cas dels titulars d'explotacions agràries, s'han concedit 75 ajuts, corresponents al 90% de les sol·licituds presentades i a un total de 408 hectàrees cremades. L'import en ajuts directes ha estat de 274.674 euros, mentre que els ajuts per compensació de les càrregues financeres han estat de 22.753 euros.El departament també ha concedit ajuts per a comunitats de regants per un import total de 194.536 euros. En concret, s'han presentat dos sol·licituds per a la reparació i restauració de les infraestructures hidràuliques de regadiu, de 295,6 hectàrees, i la rehabilitació de les xarxes de reg.Els ajuts atorgats formen part del pla de mesures urgents per pal·liar els danys ocasionats per l'incendi forestal de la Ribera d'Ebre, valorat en 11,5 milions d'euros. Des del setembre passat, la conselleria ha iniciat tasques per restaurar els terrenys afectats, com per exemple, l'execució de fagines per retenir el sòl a les zones amb més pendent o els treballs vora els vials. L'incendi va afectar 5.046 hectàrees, de les quals el 80% són forestals.

