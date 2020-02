Aquest és el diccionari bàsic per entendre la Super Bowl i el futbol americà

Un fenomen únic. Un espectacle sense precedents. Una fita esportiva a l'abast de molts pocs partits arreu del món, com la final de la Champions League o un setè partit de les Finals de l'NBA. Una voràgine de sensacions, patriotisme, circ televisiu i adrenalina desemboquen en un enfrontament entre els dos millors equips de futbol americà dels Estats Units. Aquesta nit se celebra la 54a edició de la Super Bowl, la final nacional de l'esport amb més seguidors de tot el país, frec a frec amb el beisbol.Els San Francisco 49ers i els Kansas City Chiefs es trobaran a la final nacional de futbol americà en un partit amb grans dosis d'emoció i espectacle. Jennifer López i Shakira seran les encarregades de fer el concert de la mitja part. Miami serà la seu d'un partit que tindrà uns 120 milions d'espectadors de mitjana només als Estats Units, amb centenars de milions arreu del món. Per a poder entendre els conceptes mínims per gaudir d'aquest esport, hem elaborat un diccionari sobre les claus del futbol americà.Sense cap dubte, la paraula més important. És la màxima anotació i dóna 6 punts de diverses maneres: en rebre sense deixar caure la pilota a la end zone o penetrar en carrera, de vegades fins i tot amb un acrobàtic salt. Un cop feta l'anotació, l'equip pot triar entre fer un punt més amb un xut entre els dos pals o buscar dos més amb un nou intent de TD a poques iardes de la end zone.És la zona d'anotació de cada equip. Si un jugador és derribat en la seva pròpia zona, el rival anota un safety.És produeix quan un jugador és derribat en la seva pròpia end zone amb l'ovalada en el seu poder o si l'equip atacant comet una falta darrere de la seva pròpia línia d'anotació. Se sumen dos punts.Són les oportunitats que tens en atac. Normalment són quatre, on l'equip que ataca ha de cobrir un mínim de iardes. Sempre es comença amb 10 (anomenant 1ª i deu) i si les cobreixes o superes, mantens el primer down. Si no i, per exemple, només cobreixes 5, passes al segon down i 5, però si perds 5 en el teu primer intent, seria segon down i 15.És un cop de peu per allunyar la pilota. Es produeix una vegada esgotats els teus downs i no tens opcions d'anotar ni d'avançar.. Val tres punts. Es produeix quan s'acaben els downs de l'equip que ataca i hi ha distància suficient per ficar la puntada (el xut anomenat punt) entre els dos pals.El "cervell" ofensiu de l'equip i el jugador que els seus companys han d'evitar que plaquin perquè pugui estructurar l'atac. Pot passar o córrer amb l'ovalada. És el més ben pagat i una de les estrelles de l'equip. L'atac respon la majoria de vegades gràcies a ell.Es produeix quan el quaterback es derribat per la defensa sense haver sortit del pocket ni fet cap llançament endavant.. La zona situada darrere de la línia de scrimmage' on el quarterback 'està protegit per les seves defenses.Línia imaginària que travessa el camp de forma transversal i que separa els dos equips, que no poden travessar fins que s'iniciï la jugada. Se situa la pilota en aquella línia, on ha caigut el jugador o l'àrbitre la situa.Moment en que la pilota queda orfe, sense cap jugador agafant-la. Es produeix quan el quarterback o un corredor li salta o li fan saltar de les mans.Com la mateixa paraula diu, és interceptar la passada, el que permet a l'equip contrari atacar i guanyar iardes, el que pot ser perjudicial si el rival està descol·locat.

