La Intersindical critica els pressupostos en Educació i reclama millores «per no quedar 35 anys endarrerits»

La Intersindical-CSC considera insuficients els nous pressupostos de la Generalitat en matèria d'educació i reclama millores en despesa per "no quedar 35 anys enrere". Segons expliquen a través d'un comunicat, el sindicat assenyala que les xifres del Govern "són enganyoses" perquè l'augment en relació amb el pressupost liquidat per a 2019 és inferior al presentat per 2020. El Govern xifrava en 818 milions destinats a l'educació mentre que la Intersindical apunta a 243,8 milions, segons 2019.



El sindicat apunta que la Llei d'Educació de Catalunya estableix arribar a una despesa del 6% del PIB català i onze anys després no es compleix. "És un avenç tan modest que, a aquest ritme, caldrien més de 35 anys per arribar a la inversió educativa establerta per llei", afirmen en el seu escrit. L'aposta del sindicat inclou apujar fins al 7% del PIB en matèria d'educació

La Intersindical segueix reclamant millores per a les escoles públiques i en la qualitat del sector, criticant les seqüeles que van deixar les retallades pressupostàries de la Generalitat anys enrere. També destaca l'esforç dels docents i els treballadors escolars en mantenir un sistema que "necessita molts més recursos per a funcionar". "Les deficiències de la proposta de pressupost per a 2020 s’agreugen pel fet que no veiem que el Departament d’Educació tingui una planificació per encarar els reptes i les necessitats de l’educació", sentencien.

