Capella demana «alçada de mires» per dialogar en un acte amb el ministre de Justícia

La consellera de Justícia, Ester Capella, ha reclamat al nou govern espanyol "tenir l'alçada de mires necessària" per seure a parlar i negociar. En la tradicional sessió solemne de Sant Raimon de Penyafort del Col·legi de l'Advocacia de Brcelona (ICAB), Capella ha reclamat que, més enllà de la política, totes les institucions del país formin part de la solució i no pas del problema. És per això que ha reclamat "donar la paraula a l'altre" i apostar per "escoltar, dialogar i enraonar". "Mai podrem resoldre res tapant la boca a ningú ni aixecant-nos de cap taula", ha dit davant del ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, i la cúpula del poder judicial a Catalunya.La consellera també ha lamentat que la sentència del procés "no ha resolt res" i "ho ha empitjorat tot", i ha instat els presents a l'acte a "prendre'n bona nota". "El diàleg, la negociació i l'entesa com a forma de canalitzar els sentiments i les voluntats sempre seran una millor solució que l'aplicació mecànica del dret i la judicialització dels conflictes", ha remarcat Capella. Les seves paraules, en algun moment, han molestat alguns dels presents. Especialment inquieta ha estat Concepción Talón, fiscal superior de Barcelona, que ha fet gestos de voler aixecar-se i marxar de la sala, segons fonts presents a l'acte. Francisco Bañeres, fiscal superior de Catalunya, l'ha calmada.Dirigint-se directament al ministre Campo, Capella ha demanat que "trobar les vies per al diàleg, la negociació i el pacte". "Ministre, ens coneixem. Cercarem camins per arribar a acords. Estic convençuda que sabrem fer-ho", ha dit la consellera. També ha fet una crida abordar les reformes "en profunditat" pertinents perquè la justícia pugui "recuperar la legitimitat malmesa", especialment per la situació viscuda a Catalunya. En aquest sentit, ha demanat afrontar la reforma del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) o la desaparició de l'Audiència Nacional, així com revisar la llei del Poder Judicial, la llei del Tribunal Constitucional o les lleis d'enjudiciament.Tot just fa dos anys que la cúpula judicial de Catalunya va plantar Roger Torrent, president del Parlament, a l'acte al Col·legi d'Advocats. Torrent havia fet referència als presos polítics, a la repressió i a la manca de separació de poders, i això va indignar alguns dels presents. Entre els que van abandonar la sala hi havia el fiscal en cap de Catalunya, Francisco Bañeres; la fiscal en cap de Barcelona, Concepción Talón; el president del TSJC, José María Barrientos; i l'exdegà Eugeni Gay. A l'acte hi eren presents l'exministre de Justícia, Rafael Catalá, i l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que no van marxar. "No era la idea, president. L'ha feta bona, moltes gràcies. No ho podies fer això. T'agraeixo que acabis, Roger, no ho podies fer això", li va retreure aleshores la degana de l'ICAB, Maria Eugènia Gay.L'any passat, Capella va ser convidada a l'acte però sense torn de paraula i des del Departament de Justícia van declinar la invitació. L'acte d'aquesta tarda, en què finalment l'ICAB ha deixat intervenir la consellera, arriba després del lliurament del premi Justícia, on es va tornar a fer referència als presos polítics en presència de Barrientos. Aquell dia, el president del TSJC es va mantenir assegut a la seva cadira, però qui no va assistir a l'acte va ser Maria Eugènia Gay.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor