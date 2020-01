Més de 26 anys de presó per atracar a traficants i vendre després la droga robada

La fiscalia demana entre 3 i 26 anys i mig de presó a deu acusats de robar a traficants de cànnabis per després vendre el que aconseguien, com ara armes i droga, a tercers. Segons el ministeri públic, els fets van passar en diversos municipis de la demarcació de Lleida durant el 2017 i en alguns casos, els acusats amenaçaven amb armes de foc i disparaven les seves víctimes.La majoria d'acusats són veïns de Lleida, tot i que n'hi ha un d'Aitona (Segrià), un altre de Reus i un de Mataró. Quatre estan en presó provisional per aquests fets i sis en llibertat provisional. El judici es farà a l'Audiència de Lleida del 5 al 7 de febrer.Segons la fiscalia, els acusats formaven part d'un grup que robava amb violència i amb armes de foc a traficants de drogues. Aconseguien el botí quan quedaven amb els traficants amb l'excusa de comprar-los alguna cosa. És per això que les víctimes no els denunciaven.Els encausats s'enfronten a diversos delictes depenent de la seva implicació en els fets com ara tràfic de drogues, pertinença a grup criminal, temptativa d'homicidi, robatori amb violència, tinença il·lícita d'armes, encobriment o tràfic d'armes.La fiscalia considera el veí d'Aitona líder de l'organització i la persona que s'encarregava dels contactes amb traficants i de contractar persones externes per fer els assalts. Un veí de Lleida era el líder operatiu. Gestionava els assalts la compravenda de drogues i la captació de 'mules'. A més, duia una arma als assalts.Un altre dels acusats, amb domicili desconegut, es dedicava a buscar objectius pels assalts i participava en la compravenda d'armes de foc; un altre, veí de Lleida, participava en els robatoris i buscava compradors de marihuana i un altre dels acusats, veí de Lleida, s'encarregava del tràfic de drogues i armes i buscava també objectius i proveïdors de marihuana. A més, tenia bitllets falsos per posar-los en circulació i va planificar alguns dels robatoris que no es van arribar a consumar. També un altre veí de Lleida, condemnat per tràfic de drogues a Suïssa, era el contacte principal per obtenir droga i traslladar-la a França o Suïssa.Segons el ministeri públic, entre el febrer i el març de 2017, els acusats van cometre set robatoris de marihuana; un d'ells en un pis de Tornabous (Urgell) on vivien tres germans que es dedicaven a la venda de drogues. En aquest cas, un dels acusats, enmig d'una baralla perquè no volien pagar la droga, va disparar al cap d'un dels germans, que va sobreviure, abans de marxar del lloc. També a Tornabous, alguns dels acusats van quedar en fer un 'narco assalt' en un bar del municipi que va acabar en una baralla. Durant la fugida, un dels acusats va disparar els policies que els perseguien. També se'ls acusa d'haver robat a una persona, que no s'ha pogut identificar, diversos objectes sostrets d'un robatori en una casa de Bovera (Garrigues) com ara tres escopetes, cartutxos, uns prismàtics i un rellotge d'alta gamma.

