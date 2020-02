Així treballa la diplomàcia catalana fora del focus

A Exteriors consideren que la tasca dels delegats és essencial per crear opinió en els fòrums internacionals i pressionar els governs per una solució democràtica

Bosch amb la delegada Meritxell Serret. Foto: Delegació del Govern a Brussel·les

Al conseller Bosch li agrada explicar que per dirigir l'acció exterior ha après molt de la manca de discreció de Josep Borrell

Bosch i Serret en la seva trobada amb Elio Di Rupo.b Di Rupo Foto: Delegació a Brussel·les

"Continuem governant". La frase no pot ser més intencionada. La pronuncia el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, només començar la reunió convocada a la seu de la delegació de la Generalitat a Brussel·les amb els quinze delegats de la Generalitat a l'exterior. És dijous 30 de gener. El dia importa. I les hores fins i tot, en aquesta dinàmica de jornades intenses, en què ningú sap si demà es convocaran eleccions, pot haver-hi remodelacions del Govern o, simplement, no passi res. Fins poques hores abans, alguns dels convocats es preguntava si finalment la reunió es produiria."Continuem governant". Després de la sacsejada que ha patit el Govern, i que a punt va estar de dur a una ruptura abrupta, Bosch ha volgut assegurar la continuïtat de la política exterior catalana més enllà de les batusses entre partits. Les paraules del conseller ressonen a poques passes del rovell de l'ou de les institucions comunitàries, aquesta plaça Schuman que porta el nom d'un dels pares de la construcció europea, un polític visionari -i també molt realista- que entenia d'identitats. Nascut a Luxemburg, ciutadà alemany després de l'annexió de Lorena a Alemanya el 1870, es va nacionalitzar francès després de la Primera Guerra Mundial. Tenia clar que només la reunió dels antics enemics (França i Alemanya) era el futur d'Europa.Bosch ha tingut una jornada intensa a la capital europea. Ha començat amb la trobada amb tots els delegats, als quals ha agraït la seva tasca i els ha volgut rearmar en la missió de ser "interlocutors homologables". El conseller ha llançat algunes idees que considera centrals: la feina de les delegacions, com la del seu departament, no és obra de partit sinó de país, i resta al marge de les diferències que es puguin expressar entre els partits que donen suport al Govern.Com en tota acció diplomàtica, una missió primordial dels delegats és explicar bé el país que representen, la seva realitat i el seu argumentari. El conseller Bosch insisteix en aquesta idea i assegura que els delegats han de treballar perquè "els actors internacionals pressionin al govern espanyol" en la via de trobar una sortida al conflicte. Ara més que mai, en què s'acaba d'obrir una via de diàleg amb el govern espanyol.Hi ha en aquests moments quinze delegacions plenament operatives i n'hi haurà més perquè la Generalitat vol ser present en els cinc continents i en tots els àmbits, més enllà del polític, també en l'econòmic, el cultural i l'esportiu.El conseller d'Acció Exterior també insisteix, precisament en aquest moment en què semblava que havien estat en risc, en el caràcter "imprescindible" dels pressupostos de la Generalitat, tot confiant que puguin ser una realitat en dos mesos. L'acció exterior no s'entén sense estar vinculada al sentit de Govern.El contacte amb els mitjans de comunicació és vital per l'eficàcia d'una acció exterior. Així que conclou la trobada amb els delegats -amb els quals dinarà després a peu dret-, Bosch manté una reunió amb un seguit de corresponsals catalans i espanyols a Brussel·les. Les preguntes s'acumulen: sobre la divisió del Govern, sobre el nou escenari obert a Madrid, sobre els resultats del diàleg. El conseller és hàbil en el cos a cos amb la premsa. Insisteix en el contingut del diàleg, que s'ha de produir "en tots els sentits" a partir del reconeixement mutu entre tots dos governs. Hi ha una expressió que Bosch utilitza contínuament: "solució democràtica".I la fi de la repressió. Bosch explica als periodistes perquè es fa la trobada de delegats a Brussel·les: "La fem aquí també perquè ella -ha dit adreçant-se a la delegada Meritxell Serret -, com a exiliada política, no pot ser a Barcelona".El conseller explica que des del primer moment que va fer-se càrrec del departament va tenir clar que calia treballar de manera eficaç per damunt de les grans afirmacions retòriques o pretensioses. Hi ha voluntat de traslladar a la premsa -i potser especialment a l'espanyola- que el Govern treballa i ho fa amb seriositat, conscient de la delicadesa de les relacions exteriors.En aquesta estada a la capital belga, hi ha també temps per la premsa estrangera, objectiu estratègic del Govern a l'hora de canalitzar a l'opinió pública internacional la situació a Catalunya. Després de la trobada amb els corresponsals, Bosch se sotmet a dues entrevistes, d'Elena Sánchez, de UE Observer, i d'Eddy Wax, de Politico. Una basa que té a favor Bosch és la seva competència lingüística. La periodista de UE Observer li diu al final: "Com és que parla tan bé l'anglès?". "Gràcies al fet que els meus pares van voler que l'aprengués", respon.Més que d'activisme, l'acció exterior requereix planificació. Per això, en aquesta jornada a Brussel·les, un home que és a prop del conseller és Oriol Duran, director general d'Anàlisi i Direcció Estratègica. Un dels seus objectius és reforçar un relat coherent a l'exterior i establir relacions amb els grans laboratoris d'idees. Han establert un vincle amb el CIDOB, un dels think tanks catalans i dels més prestigiosos d'Europa. Duran també ajuda a dissenyar la gestió del talent a través de programes de beques (les beques Canigí per a estades en organismes multinacionals o les adreçades als casals catalans).La diplomàcia catalana treballa. Bosch ha culminat el dia amb una entrevista amb Elio Di Rupo, president de Valònia. Una trobada portada amb màxima discreció. Di Rupo és molt més que el president való. És un polític de pes a Bèlgica, el dirigent socialista més rellevant dels darrers temps i exprimer ministre entre el 2011 i el 2014. Han conversat sobre les relacions entre Valònia i Catalunya.Bosch comenta després de l'entrevista amb el líder való i exprimer ministre que tots dos països s'assemblen en alguns trets, com la seva tradició industrial i l'aposta per sectors punters, com la tecnologia i el turisme. També han parlat de la situació política. Una trobada important, amb un líder socialista de pes a Europa.Una esquerda s'obre en el mur que va voler aixecar el govern del PP i el ministeri de Josep Borrell contra la diplomàcia catalana. Bosch no amaga la seva satisfacció per l'entrevista amb el president való. I tot fet amb suavitat: "He après molt de la manca de discreció de Josep Borrell", afirma amb ironia.

