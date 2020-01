VÍDEO Les emoticones que arriben al teu WhatsApp aquest 2020

El Consorci Unicode, comitè encarregat de l'estandardització de caràcters, ja ha anunciat les noves emoticones que tindrem al nostre smartphone aquest 2020. La llista inclou un total de 117 nous símbols, entre els quals hi ha una abraçada, un ninja, menjars típics de diverses cultures i el popular gest dels italians amb els dits de la mà.Segons el Consorci Unicode, la majoria d'emoticones que arribaran aquest any s'han creat pensant en la inclusió i la igualtat. Per exemple, hi haurà símbols per representar persones que no se sentin identificades amb cap gènere, com la bandera transgènere.Està previst que les noves emoticones arribin durant la segona meitat del 2020, cap al juliol, tot i que encara no hi ha una data exacta.

