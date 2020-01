Berlín regula el lloguer: calcula quan pagaries si visquessis a la capital alemanya

L'Estat federat de Berlín va aprovar aquest dijous congelar el preu dels lloguers durant cinc anys i establir un topall de 9,80 euros per metre quadrat. La iniciativa l'han liderat el Partit Socialdemòcrata, Die Linke i els Verds i busca frenar l'increment del preu de lloguer a la capital alemanya.Mentrestant, l'estat espanyol, continua pendent de la regulació que el PSOE i Unides-Podem es van comprometre a aplicar a les zones més "tensionades", en el marc del seu pacte de govern a la Moncloa. La vicepresidenta econòmica espanyola, Nadia Calviño, va rebaixar les expectatives dies enrere, assegurant que l'executiu creia més en l'augment de l'oferta que en la regulació dels preus.La realitat és que mentre Berlín ha estipulat un preu màxim de 9,80 euros per metre quadrat, a les grans ciutats espanyoles els preus són molt més alts. Començant per Barcelona, on el cost mitjà del metre quadrat és de 14,3 euros. Només cal multiplicar els metres quadrats de cada pis pel topall establert a Berlín per fer números i calcular l'estalvi.De fet, el preu mitjà a la capital catalana va superar fa temps el que ara Berlín ha establert com a topall. L'últim cop que es va situar per sota d'aquest va ser el 2005, amb 9,6 euros.L'increment continuat del preu del lloguer ha comportat que el cost mitjà dels arrendaments s'hagi situat per primera vegada per sobre dels 1.000 euros . El darrer informe de l'Observatori de l'Habitatge Metropolità de l'Habitatge apunta que el preu del lloguer ha pujat un 127,7%, entre 2000 i 2018. I la problemàtica afecta sobretot a zones de rendes baixes , ja que set dels vuit barris on el preu ha crescut més del 50% des del 2014 tenen ingressos per sota la mitjana de la ciutat.Mentre el govern espanyol no fa passos endavant i la Generalitat va haver de retirar al juny una proposta insuficient a ulls de l'oposició i dels grups d'habitatge , l'Ajuntament ha aprovat aquest divendres la creació d'una comissió que estudiarà les possibilitats de regular els preus.L'alcaldessa, Ada Colau, sempre ha apostat per la mesura i la comissió arriba sis mesos després que ERC proposés la seva creació. Experts, acadèmics, activistes i propietaris passaran pel consistori a expressar el seu posicionament i l'Ajuntament valorarà les capacitats competencials abans de posar en marxa qualsevol iniciativa política.

