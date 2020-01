«Juguen elles, guanyem tots»: la col·lecció de cromos de l'esport femení

L'empresa de vending Teika llançarà un àlbum de cromos de les jugadores de nou equips esportius femenins del País Valencià que es repartirà de forma gratuïta.Es tracta dels clubs que l'empresa recolza en la seva campanya "Juguen elles, guanyem tots", que el seu principal objectiu és "donar visibilitat a les dones en l'esport i recolzar les més petites de les escoles i els planters perquè puguin practicar-ho", expliquen els responsables de la iniciativa en un comunicat.Per tant, les jugadores dels equips femenins de Llevant, València CF, Vila-real CF, València Basket Club, Club de Bàsquet Claret Benimaclet, Les Abelles Rugbi Club, Rugbi Club València, València Club Hoquei i Club Voleibol València tindran els seus propis cromos.Teika ha renovat el seu contracte amb quatre dels clubs i ha firmat amb cinc entitats més, en tots els casos, per tres temporades. Un acord, apunten des de l'empresa, que s'amplia a les escoles i als planters de cadascun dels equips.La firma subratlla la importància que "Els més petits i petites puguin créixer amb referents esportius femenins i posar fi a la discriminació històrica que suposa que elles no tinguin àlbums de cromos, un més dels molts obstacles que es troben les dones a l'hora de donar a conèixer el seu talent i el seu treball".Encara que hi ha precedents als mundials de futbol femení, l'àlbum és "el primer de la història amb aquestes característiques, ja que conté jugadores de cinc disciplines diferents", ressalten. Són 188 imatges de jugadores en 2 milions de cromos per a 15.000 àlbums.Teika ha previst un regal per a la primera persona que aconsegueixi completar l'àlbum, encara que "sens dubte, el principal objectiu és cridar l'atenció sobre les grans possibilitats que té l'esport femení: la seva atracció, interès i seguidors. L'àlbum de cromos Teika es presentarà el pròxim 20 de febrer a les 19.00 hores al Centre Cultural i Esportiu La Petxina de València.Després, es distribuirà de forma gratuïta als diaris Levante-EMV i Las Provincias el dissabte 7 de març, i al Superdeporte el diumenge 8 de març. A més, els cromos es podran adquirir amb els paquets de rosquilletes de pipes 'Alba', sense cost afegit, que es troben a les màquines Teika de la ciutat de València, situades en hospitals públics i privats, universitats i centres educatius públics i privats, estacions de metro de la ciutat de València, així com en grans empreses i centres de negocis.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor