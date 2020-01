El cinema i les pandèmies: una relació d'histèria

L'OMS ha decretat emergència internacional pel coronavirus i les alarmes s'han disparat en molts racons de la societat mundial. La histèria provocada pel desconeixement dels seus efectes, la informació escassa de la malaltia i els avisos de contagi expansiu són ingredients d'un còctel que preocupen molta gent arreu del planeta. Tots aquests factors han estat utilitzats en un dels canalitzadors més importants (i també esbiaixats) de la comunicació: el cinema.Les pel·lícules de pandèmies, la gran majoria de les quals desemboquen en virus zombie o en futurs apocalíptics, han estirat al màxim la histèria i les pitjors probabilitats de mortalitat de virus, bactèries o malalties que acaben extingit (o gairebé) la humanitat. El rigor científic no ha estat mai garantit en aquests metratges, que s'han preocupat més de deixar córrer la imaginació i explotar les pitjors pors la gent que no pas d'explicar científicament els origens d'una malaltia (de manera convincent). Des dehem volgut fer una selecció de les més destacades, explicades en context i en diferenciació de totes les informacions actuals que es tenen del coronavirus.Un film en particular acapara aquests dies l'atenció: Contagion (2011, David Soderbergh), sobre una pandèmia amb origen a la Xina. Però la pel·lícula no té cap mena de similitud amb la malaltia del coronavirus, més enllà del origen geogràfic comú i d'un contagi exponencialment ràpid. Al film, la gent mor a les 48 hores. Del coronavirus, hi ha més d'un centenar de persones que ja s'han curat.

