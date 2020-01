Ayuso demana deixar de banda «egos» per formar una llista de PP i Cs a les catalanes

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defensat aquest divendres a Barcelona deixar de banda "egos", i tot allò que "divideix" i fer "cessions" per fer possible que el PP i Cs concorrin junts a les properes eleccions al Parlament. Ayuso reitera així la proposta de llista conjunta que ja va llançar al partit taronja abans de Nadal, amb la denominació de Catalunya Suma En un dinar al Cículo Ecuestre de Barcelona, Díaz Ayuso ha explicat que després que a les últimes eleccions espanyoles PP i Cs es presentessin per separat i que el PSOE arribés a la Moncloa, ara no es pot "tornar a errar"."El que serveixi per unir es benvingut tot i les diferències. El més important és defensar les regles de joc, la transició i la Constitució", ha destacat. "Ni l'esquerra ni els independentistes volen el millor per Catalunya i volen que a la resta els vagi malament. Per això des de la unió iniciatives com Catalunya Suma són imprescindibles", ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor