Les televisions espanyoles es van acarnissar amb la violència en les protestes post-sentència

Les televisions privades de la resta de l'Estat van centrar-se especialment en els episodis violents de les protestes per la sentència mentre que TV3, La1, TVE Catalunya i Betevé van tendir a "equilibrar" les imatges de les mobilitzacions pacífiques amb les d'aldarulls. Aquesta és la principal conclusió de l'informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) sobre la cobertura televisiva de la sentència del procés i de les reaccions posteriors als carrers.La televisió que més temps va dedicar a imatges centrades en la violència, com contenidors cremant o enfrontaments entre els manifestants i la policia, va ser Telecinco amb gairebé un 62% del total. La segueixen Antena 3, amb el 56,4%, i La Sexta amb gairebé el 56%. En les seves cobertures informatives van regnar, amb clar excés, els plans de destrosses, incendis i persones ferides.En contrast, les televisions públiques -catalana, espanyola i barcelonina- que en cap cas va superar el 50%. Aquest tipus d'imatges, a TV3 només van ocupar un 36,3% de la cobertura. La cadena que menys en va mostrar va ser TVE Catalunya, amb un 31,3%.D'altra banda, l'informe constata que la televisió pública catalana és la que va fer la cobertura més extensa en el temps (61 hores) i va oferir més diversitat de veus -una quarantena-. La segueixen laSexta i Betevé, que també van allargar la cobertura a les nits per tal de cobrir en directe els fets i els aldarulls.

