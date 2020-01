Antifrau investiga la contractació d'una regidora de la Crida de Sabadell en l'anterior mandat

Nani Valero va accedir a ser interina de l’Ajuntament de Sabadell l’any 2008 mitjançant un procés públic de tècnic auxiliar de gestió que compleix amb tots els requisits establerts normativament de transparència, publicitat, capacitat i mèrit. (1/4) — Crida per Sabadell (@CridaSabadell) January 30, 2020

Sempre per raons de necessitat i urgència i perquè des de feia anys ja assumia aquelles responsabilitats sense cap regularització. Per tant, en el mandat anterior segueix fent les mateixes tasques que ja realitzava. (3/4) — Crida per Sabadell (@CridaSabadell) January 30, 2020

Aquest és un procediment que no és nou, que ja s’havia realitzat i que es va produir també en altres persones del departament. No és un cas singular, ja que gairebé el 30% del personal de l’ajuntament és de caràcter interí. (4/4) — Crida per Sabadell (@CridaSabadell) January 30, 2020

L'Oficina Antifrau està investigant si la regidora de la Crida per Sabadell, Nani Valero, va ser contractada a dit l'any 2016 per l'anterior govern municipal com a tècnica en cap del negociat de Diversitat i Interculturalitat, segons ha avançat El Mundo i se n'han fet ressò diversos mitjans i ha pogut confirmar l'ACN.Les indagacions es va iniciar després que CCOO portés el cas a Antifrau. L'oficina investiga si la contractació es va fer sense concurs públic per part de l'extinent d'alcalde Albert Boada, de la mateixa formació que Valero. Antifrau ha requerit a l'Ajuntament de Sabadell informació i documentació sobre tots els càrrecs desenvolupats per Valero al consistori, segons fonts municipals.La formació, en un fil a Twitter, ha defensat el procediment i ha assenyalat que "no és un cas singular", perquè "el 30% del personal" al consistori és interí. Ha precisat que l'actual regidora al ple va accedir a l'administració, amb aquesta categoria de provisionalitat, el 2008, a través d'un procés públic de tècnic auxiliar de gestió. Ho va fer complint amb "tots els requisits establerts normativament de transparència, publicitat, capacitat i mèrit".Això, segons ha continuat la justificació, permet que Valero pugui assumir tasques "amb major responsabilitat" i el 2016 el seu nomenament "amb caràcter provisional" respon a "raons de necessitat i urgència". A més, d'una vessant regularitzadora, perquè "feia anys ja assumia aquelles responsabilitats" i així, seguia fent les mateixes tasques durant el mandat.

