El Govern demana «tranquil·litat» perquè l'emergència internacional pel coronavirus no afecta Catalunya

La consellera de Salut, Alba Vergès, ha explicat que l'emergència internacional pel coronavirus no afecta Catalunya. En declaracions als mitjans aquest divendres al migdia al Parlament, Vergès ha enviat un missatge de "molta tranquil·litat" a la ciutadania, i ha concretat que no hi ha cap persona ni investigació pel virus d'origen xinès en territori català.En aquest sentit, el Govern manté que el protocol de la Generalitat és "l'adient". Vergès considera que la vigilància específica que ha decretat l'Organització Mundial de la Salut (OMS) és per a països "més vulnerables". "Estem amatents, com sempre, però tranquils", ha insistit la consellera, que ha constatat que aquesta època hi ha altres aspectes també importants, com ara la grip, que està en fase epidèmica.Vergès, que ha destacat la coordinació entre l'executiu i la Moncloa, també ha assegurat que el Govern ha celebrat diverses reunions amb l'organització del Mobile World Congress, que té un equip sanitari específic, i que no té previst suspendre'l o anular-lo pel virus.

