Puigdemont compareixerà aquest dimarts a la comissió del Parlament sobre el 155

La comissió d'investigació del Parlament sobre el 155 cita per a dimarts que ve Carles Puigdemont, el exconsellers Clara Ponsatí i Lluís Puig, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i l'exdiputada de la CUP Mireia Boya. De moment, fins avui divendres al migdia, havien confirmat la seva compareixença per videoconferència l'expresident i l'exconseller Puig, i de manera presencial Mireia Boya.Així doncs, després que aquesta setmana hagin comparegut els polítics presos en aquesta comissió, que va servir per posar un parèntesi en la profunda crisi oberta al Govern , la setmana que ve serà el torn d'exmembres del Govern que estan fora de Catalunya.En la sessió de dimarts també s'ha citat l'expresident del Senat Pío García-Escudero i el membre del PP Ignacio Cosidó, que previsiblement no hi assistiran.

