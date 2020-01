Ismael Cortés: «Esperem que també hi hagi un govern d'esquerres a la Generalitat»

"Junts per Catalunya ha d'estar sí o sí a la taula de diàleg"​

"No es tracta de tancar la porta al que existeix, sinó de preparar una transició"​

"Tarragona no pot adoptar una actitud victimista"

"Encara estic incrèdul, però amb molta emoció". Així defineix el diputat dels Comuns per Tarragona al Congrés, Ismael Cortés, com comença la nova legislatura a Madrid. Per primera vegada, Unides Podem ha aconseguit entrar al govern espanyol i ho fa amb una promesa d'una taula de diàleg amb el govern català sobre la taula i amb unes eventuals eleccions a Catalunya.- Per una part estem indignats amb l'actitud de les tres dretes perquè tenen una actitud insultant, però per l'altra estem molt emocionats i incrèduls. Per fi ha arribat aquest moment. Per la gent que venim de lluites en moviments socials això ens semblava impossible. Hi ha hagut problemes, contradiccions i obstacles, però ho hem aconseguit. Els matisos aniran sortint, però la discòrdia ha estat superada.- Sí. Hem acordat una taula de diàleg amb uns punts fonamentals: reconèixer tots els actors polítics i fugir de les línies vermelles. Jo el que vull és fixar un acord que reculli el resultat del diàleg i del vot popular. Això és el que nosaltres defensarem.- Crec que JxCat i la CUP al Congrés estan més pendents de bloquejar i entorpir la governabilitat que no pas de buscar solucions a la qüestió nacional. Però, en principi, Junts per Catalunya hauria d'estar a la taula de diàleg perquè està al govern de la Generalitat. Jo crec que hi hauria de ser sí o sí. Serà una taula entre governs: a una banda hi haurà PSOE i Unides Podem i a l'altra JxCat i ERC.- ERC, el PSOE i els comuns estem d'acord en tirar endavant una agenda social i confio que això sigui possible. I no només a l'Estat, sinó també a la Generalitat. Esperem que es pugui donar també un govern d'esquerres allà. Potser el discurs de Bassa obeïa a una oportunitat del partit per fer un discurs electoralista que preveia eleccions.- En el cas de la demarcació de Tarragona és molt clar: s'han de prendre mesures concretes en els pròxims quatre anys. Es tracta de planificar i emprendre accions que redueixin l'impacte mediambiental de determinades indústries. Els detalls s'haurien de concretar amb el govern i veure com ho podem implementar. Però la indústria s'ha de reconvertir i hem de preparar el terreny per a la reconversió del teixit productiu.- Doncs, per exemple, una de les primeres mesures seria posar un impost verd a les nuclears per revertir l'impacte social i ambiental al territori. També volem avançar en la descontaminació del Pantà de Flix i protegir el Parc Natural del Delta de l'Ebre i desmantellar i investigat el cas Castor. Començarem a treballar amb els equips d'investigació de la Universitat Rovira i Virgili la reindustrialització.- Sí. Hem de tenir cautela perquè encara s'estan analitzant les causes, però ja hem demanat informes i compareixences al Parlament de Catalunya. En les darreres setmanes m'he vist amb diversos col·lectius afectats i veïns i hem estat presents a les manifestacions. El que demanem és que es faci un protocol efectiu d'evacuació en cas d'emergència més modern i que funcioni, i sobretot apostar per una reindustrialització del complex petroquímic perquè no suposi un perill tan alt.S'ha de modernitzar i s'hi han d'introduir noves tecnologies més netes. Ha d'haver una planificació estratègica industrial per arribar a aquest "horitzó verd" del que parlem. Aquí també hi han de participar els equips de recerca de la URV i amb diners no només de la Generalitat, sinó també de l'Estat.- Sí, però el que tampoc podem fer és adoptar una actitud victimista. Sabem que el complex petroquímic és el motor econòmic i de creació d'ocupació. Hem d'acceptar aquesta realitat amb què conviu Tarragona i reconvertir-la.- Sí, també. Hem de potenciar la gastronomia, història i cultura del territori, sobretot en zones com el Priotat, perquè això ens ajudaria a lluitar contra la despoblació. Som el bressol dels castells, per exemple, i això es fonamental aprofitar-ho. Tenim molta riquesa turística i ben diferent: tradicions, platja, gastronomia... Canviar el model actual ajudaria a mitigar el gran l'impacte que té el turisme al litoral.- Les infraestructures són un crit unànime de gairebé totes les forces polítiques. Nosaltres volem obrir la possibilitat que no es desmantelli la via tradicional per no deixar sense servei els pobles de la costa i és una demanda ciutadana. Tot i que la via del corredor mediterrani pugui servir per trajectes llargs i mercaderies, la connexió interna entre els pobles i la de Tarragona amb Barcelona és molt important.

