La Fiscalia s'oposa a concedir un permís a Cuixart perquè no està penedit

La Fiscalia s'oposa a concedir un nou permís penitenciari de 72 hores a Jordi Cuixart. El president d'Òmnium Cultural el va demanar el passat 24 de gener, després d'haver sortit durant 48 hores de la presó amb el primer permís. En el seu escrit d'al·legacions, el ministeri públic argumenta que no es procedent deixar sortir Cuixart durant tres dies de la presó perquè és "prematur", "injustificat" i "improcedent". Entre d'altres motius, assenyala que no ha "assumit els fets delictius" ni tampoc ha mostrat "penediment".La decisió final serà del jutjat de vigilància penitenciària, que és el responsable quan les peticions de permís són d'entre 48 hores i set dies. En el primer permís que va obtenir Cuixart qui va prendre la decisió final va ser Institucions Penitenciàries, que depèn del Departament de Justícia. Ara, però, qui pren la decisió és el jutge i per tant la Fiscalia té dret a presentar al·legacions. Qui també ha demanat un permís d'aquestes característiques és Jordi Sànchez, sobre el qual el fiscal encara no s'ha pronunciat.La Fiscalia argumenta que el permís de 72 hores "no podrà servir per preparar-lo per una futura vida en llibertat" perquè és prematur, i encara falta molt perquè Cuixart pugui començar a sortir de manera més habitual de la presó. També assenyala que la finalitat de la presó és "prevenir" nous delictes. "Quan es tracta de delictes greus, la pena ha d'identificar-se per al conjunt de la societat i per l'afectat com una sanció efectiva", sosté el ministeri públic, i avisa que concedir permisos penitenciaris "excessivament anticipats" fan "il·lusori" aquest objectiu.El ministeri públic constata que Jordi Cuixart no reconeix els fets delictius que se li imputen i manté que no hi va haver violència, malgrat el que diu la sentència del procés. Fa referència a l'informe psicològic del centre i al fet que el líder d'Òmnium creu que "una llei superior" justifica la seva actuació. "Això suposa negar l'estat de dret", diu el fiscal, i afegeix que les manifestacions de Cuixart no són més que maneres de "justificar la seva activitat delictiva".Alhora, diu també que el dirigent independentista no es penedeix dels delictes que se li imputen i ha reiterat diverses vegades que "ho tornaria a fer". En aquest sentit, recorda el llibre que va publicar Cuixart titulat Ho tornarem a fer, "que posa en evidència el seu posicionament en relació pel qual ha estat condemnat". "No hi ha una veritable assumpció delictiva, un aspecte d'imprescindible compliment per poder gaudir de qualsevol tipus de permís", apunta el fiscal.En aquest sentit, la Fiscalia diu que les manifestacions de Cuixart dient que ho tornaria fer "en les mateixes condicions i per les mateixes vies" són "definitives" per rebutjar la concessió del permís penitenciari. "És evident que no es concediria un permís a un intern que digués que tornaria a cometre el delicte de la mateixa manera, i més tenint en compte la gravetat dels fets", apunta. I ho compara amb condemnats per homicidis, agressions sexuals, delictes contra la salut pública o condemnats per tràfic de drogues.La Fiscalia també assegura que no consta que Cuixart hagi dut a terme programes de tractament que permetin entendre ja es troba "reeducat" per anar "reinsertant-se amb normalitat" a la societat mitjançant els permisos penitenciaris. "L'intern no ha realitzat cap programa de tractament d'acord a la tipologia delictiva que permeti que l'intern faci una assumpció delictiva sense distorsions cognitives", sosté el ministeri públic. És així com justifica que el permís és "improcedent".

