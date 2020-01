Alarma social al centre de Mataró per diversos robatoris

Des de la setmana passada, alguns comerços i habitatges del centre de Mataró han estat objecte d'intents de robatori, tal com explica el diari El Tot Mataró . Es tracta d'establiments com la perruqueria del carrer Fray Luis de León; Can Boter, al carrer d'En Pujol; l'empresa constructora situada al carrer Sant Benet; Can Pruna, del carrer Milans; un dels bars i una pastisseria del carrer Argentona, i diverses cases i una botiga de mobles del carrer del Torrent.És per aquest motiu que aquest dimecres, a les 21 hores, una seixantena de persones es van reunir al local de l'Associació de Veïns del Pati de Can Marchal i Entorn. L'objectiu de la trobada, on a banda de veïns també hi havia un representant de l'Ajuntament i de la Policia Local, va ser posar en comú l'alarma social i la preocupació que hi ha a hores d'ara a la zona.També es va fer ahir una reunió entre portaveus del veïnat i Mossos d'Esquadra per intentar explicar els fets i definir algun tipus d'estratègia. D'altra banda, des de l'associació també s'ha elaborat un escrit per demanar a l'Ajuntament que reaccioni davant l'onada d'intents de robatoris que s'està vivint al centre.

