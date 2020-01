Els pressupostos incrementen en més de 900 milions la inversió en Salut

Alba Vergés, consellera de Salut, aquest divendres en comissió al Parlament. Foto: ACN

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha presentat aquest divendres quines partides del nou pressupost que el Govern ha pactat amb els comuns es destinaran al seu departament i com. En concret, els comptes suposaran un increment de més de 900 milions de la inversió en salut respecte els del 2017. La partida total serà de gairebé 9.800 milions d'euros, la segona inversió més alta de la història. Segons el Govern, això permetrà revertir "del tot" les retallades .Per serveis assistencials, l'atenció primària és la segona que més creix, amb un total de 1.568,9 milions d'euros, sent prop de 200 milions més que al 2017 i representant gairebé el 22% del pressupost de provisió de serveis sanitaris. També augmenta, entre d'altres, la partida per a l'atenció hospitalària d'aguts (428 milions més), i pel transport sanitari i les emergències mèdiques (gairebé 50 milions més). Els comptes preveuen, a més, la creació de 1.400 nous llocs de treballar estructurals.Vergés, que ha comparegut aquest matí al Parlament en el marc de la comissió de Salut, ha defensat que "aquests pressupostos són els que necessita el país, la ciutadania, el sistema de salut en global. Ens ho demanen els professionals i pot consolidar un camí important, que dona suport a polítiques públiques engegades per servir Catalunya".Metges de Catalunya ha qualificat "d'insuficient" l'increment del pressupost. Segons el sindicat, "no permet recuperar els nivells de despesa de l'exercici 2010, previ a les retallades, i continua alimentant l'infrafinançament crònic del sistema". A més, remarca que la xifra "encara està 86 milions per sota de la de fa una dècada", i per això demana que es millori el pressupost durant el tràmit parlamentari "per donar resposta als nous requeriments del sistema".Pel que fa a la previsió d'incorporar 1.400 nous professionals sanitaris a l'atenció primària, el sindicat creu que el creixement serà "exigu". "La sanitat catalana necessita girar full de les retallades i començar a recuperar el temps perdut, si vol sortir del pou i apropar-se als nivells de despesa sanitària dels països europeus del nostre entorn", han ressaltat des del sindicat.Metges de Catalunya també ha posat en "dubte" l'eficàcia del nou pla per reduir les llistes d'espera i ha recordat que l'anterior "només va aconseguir contenir les dilatades demores sanitàries, tot i disposar d'una partida addicional de 57 milions, 37 més que ara".

