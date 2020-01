Un català, en quarantena pel coronavirus

El vigatà Albert Aumatell és un dels evacuats de la Xina pel coronavirus. Aquest dijous va abandonar la ciutat de Wuhan, on va començar el brot d'aquest virus que fins al moment ha causat la mort de més de 200 persones . Aumatell hi viu perquè fa d'entrenador de porters per a l'equip de futbol Three Towns.El passat 23 de gener, es va decretar l'estat d'emergència i es va aturar tota l'activitat a la ciutat. Tal com explica la família d'Aumatell, el vigatà es va confinar al seu habitatge i "ho ha viscut amb tranquil·litat".Aquest dijous un avió britànic va evacuar 120 passatgers europeus fins a Londres. Amb Aumatell hi ha 18 ciutadans més de l'Estat Espanyol. Està previst que aquesta tarda arribin a la base de Torrejón de Ardoz. Se'ls farà una primera avaluació i després hauran de passar una quarantena de 14 dies a l'hospital Gómez Ulla de Madrid.Els repatriats podran rebre visites al centre hospitalari "amb les mesures de protecció necessàries", segons el ministeri de Sanitat. L'OMS va declarar aquest dijous l'alerta internacional per l'expansió del coronavirus.

