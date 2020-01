VÍDEO Manu Guix reversiona la cançó de ColaCao per corregir-ne els tics racistes

"Colacao, lo toman futbolistas y nadadoras, grandes artistas y super campeonas". Aquesta és una de les estrofes de la nova versió de la cançó de ColaCao que ha fet el compositor català Manu Guix. L'objectiu d'aquest nou single és acabar amb els tics racistes de la lletra original i fer-la alhora més inclusiva.Segur que molts quan eren petits, i no tan petits, han cantat el conegut spot publicitari de la marca on es deia "Yo soy aquel negrito del Africa tropical". El que potser no eren conscients és que aquesta imatge feia referència a les explotacions de cacau on hi van perdre la vida molts d'esclaus. Fet que ja feia temps que diversos col·lectius antiracistes denunciaven.La nova cançó no sols vol acabar amb els deixos racistes sinó també ajudar a combatre els estereotips de gènere, i és per això que a la lletra també es potencia la imatge de les noies com a protagonistes. De fet el single és cantat íntegrament per veus femenines, i al vídeo es pot veure com les noies que canten són de diferent procedència, havent-hi tant blanques com racialitzades.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor