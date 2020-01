Localitzen sana i estàlvia la noia de 16 anys desapareguda dissabte a Lleida

L'Andrada va desaparèixer el dia 25 de gener a Lleida. Ajuda'ns a trobar-la



Andrada desapareció el dia 25 de enero en Lleida. Ayúdanos a encontrarla pic.twitter.com/qkjQf1xzZi — Mossos (@mossos) January 28, 2020

Els Mossos d'Esquadra han localitzat aquest divendres a Conca, amb l'ajuda de la policia local de la ciutat, la noia de 16 anys que va desaparèixer a Lleida dissabte. Segons ha pogut saber l'ACN, la noia, que està tutelada per la Generalitat, està sana i estàlvia i hauria fugit de manera voluntària.La seva fotografia es va compartir en xarxes socials i a través dels mòbils, acompanyada del seu nom, la seva descripció física i de com anava vestida quan va ser vista per última vegada, demanant la col·laboració ciutadana per trobar-la.Ara, serà traslladada a Lleida sota la protecció de la DGAIA.

