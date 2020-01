El Govern torna a invertir en escoles bressol després de set anys

El pressupost del Departament d'Educació torna a dedicar una partida econòmica a les escoles bressol. Concretament de 70 milions d'euros, després que la xifra fos de zero entre els anys 2012 i 2019, arran de la crisi. El departament també ha establert un un pla de retorn del deute amb els ajuntaments per aquest concepte per als propers 10 anys. Així ho ha explicat el conseller, Josep Bargalló, a la comissió d'Educació del Parlament, que ha aprovat la partida més alta de la història per al departament, amb 5.671 milions d'euros.El pressupost de Salut suposa un augment significatiu de 850 milions d'euros respecte al darrer pressupost aprovat i vigent fins ara (+17,65%), que data de 2017. El conseller d’Educació, Josep Bargalló ha assegurat a la comissió del Parlament que "el sistema educatiu no podia suportar un nou curs amb els pressupostos prorrogats, sense poder aplicar el decret de la inclusiva ni consolidar el professorat. Sense pressupost, estaríem a la porta del col·lapse".A banda, el pressupost del Departament permetrà desplegar el decret d'inclusiva amb la contractació de 445 nous professionals docents amb 17,2 milions i una partida de 36,8 milions per a altres projectes.

