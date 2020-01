El Govern recupera el finançament de les escoles bressol

El pressupost del Departament d'Educació recupera aquest mateix curs el finançament de les escoles bressol, retirat arran de la crisi econòmica entre el 2012 i el 2019, i estableix un pla de retorn del deute amb els ajuntaments els propers 10 anys. Així, segons ha explicat el conseller, Josep Bargalló, a la comissió del Parlament, que ha detallat que la partida de 70 MEUR amb una aportació progressiva tant per plaça com per deute, que estima que el 2021 es recuperaran els 1.600 per plaça i el 2028, el deute estarà saldat.A banda, el pressupost del Departament permetrà desplegar el decret d'inclusiva amb la contractació de 445 nous professionals docents amb 17,2 MEUR i una partida de 36,8 MEUR per a altres projectes

