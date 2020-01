El Barça s'enfrontarà a l'Athletic de Bilbao als quarts de la Copa del Rei

El Barça ja coneix el seu rival dels quarts de final de la Copa del Rei: l'Athletic Club de Bilbao, l'equip que més cops ha guanyat aquesta competició just per darrere del club català. El partit es jugarà a San Mamés, a la capital del País Basc.Els de Setién arriben a la ronda dels vuit millors després de superar sense massa complicacions al Leganés al Camp Nou aquest mateix dijous. Els blaugrana van guanyar per 5-0 amb dues dianes de Messi, Griezmann, Arthur i Lenglet.Els quarts de final de la competició nacional del KO seran l'última ronda que es jugarà a partit únic. Les semifinals, quan només quedin quatre aspirants, serà a partit doble.Reial Madrid - Reial SocietatGranada - ValènciaMirandés - Vila-real

