El Regne Unit confirma els dos primers casos de coronavirus

Les autoritats mèdiques britàniques han confirmat els dos primers casos del coronavirus de Wuhan (Xina) al Regne Unit en dos pacients d'una mateixa família que ja es troben en quarantena. El virus ja ha causat la mort d'almenys 213 persones a la Xina "Podem confirmar que dos pacients d'Anglaterra, membres de la mateixa família, han donat positiu per coronavirus", ha informat en un comunicat el responsable mèdic d'aquesta zona, Chris Whitty. El servei de sanitat està identificant els possibles contactes."Ens hem preparat per a possibles casos de coronavirus i hem pres mesures contundents de control per respondre-hi immediatament", ha dit Whitty, que ha reiterat el seu compromís per treballar tant amb l'Organització Mundial de la Salut (OMS) com amb la comunitat internacional.El director del Centre de Coordinació i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ha explicat en una compareixença de premsa que, ara per ara, Espanya no es planteja restringir viatges ni relacions comercials pel coronavirus i ha confirmat que estan estudiant sis possibles casos, cinc a la Gomera i un a Ciudad Real.Simón ha assegurat també que, amb les dades actuals, hi ha raons per pensar que l'epidèmia té "possibilitats" de remetre i diu que arran de la declaració d'alerta internacional de la OMS, serveis exteriors estan estudiant noves vies per ser més "proactius" en la comunicació a passatgers.Sobre els casos que s'estan analitzant, Simón ha dit que "tenint en compte la informació que ens diu que la transmissió en període simptomàtic sembla menys factible, ens fa reduir les possibilitats" de contagi. També ha explicat que durant les últimes setmanes s'han descartat entre 10 i 11 possibles casos. Després de la decisió de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) de decretar l'emergència global , el Consell de Ministres del Govern d'Itàlia ha aprovat aquest divendres un decret que declara l'estat d'emergència al país, segons fonts governamentals.El primer ministre italià, Guiseppe Conte, va confirmar dijous en una roda de premsa que a Itàlia s'han registrat dos casos confirmats de coronavirus, que afecten dos turistes xinesos que van arribar al gener, i que la situació està "sota control".Les autoritats estan fent un seguiment sanitari a les persones que van tenir contacte amb aquests dos pacients. Com a mesura de precaució, les autoritats d'Itàlia han decidit cancel·lar les connexions aèries amb la Xina per evitar la propagació del brot.El Ministeri de Salut tailandès ha confirmat la primera transmissió del nou coronavirus al país, però per ara només ha assenyalat que es tracta d'un taxista. Després de conèixer el cas, s'han posat almenys 13 persones en quarantena després que el pacient hagi ingressat en un hospital.Un total de 19 persones han donat positiu en les proves de detecció del coronavirus a Tailàndia, 12 de les quals continuen en quarantena.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor