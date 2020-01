Caixabank reclama «polítiques fiscals estructurals» per pal·liar la desacceleració econòmica

"El 2019 ha estat un any exigent pel negoci bancari, però la companyia ha aconseguit sortir-se'n". Així començava Jordi Gual, president de Caixabank, la seva intervenció durant la presentació de resultats de 2019 de l'empresa . En un entorn marcat pels tipus baixos i la inestabilitat política, els bancs han hagut de fer mans i mànigues per mantenir les seves ràtios de rendibilitat mentre els organismes monetaris esgotaven les seves opcions per estimular l'economia.És per això que Gual ha reclamat l'aplicació de "polítiques fiscals estructurals" per pal·liar els efectes de la desacceleració econòmica. "Estimular l'economia amb tipus d'interès tan baixos pot tenir efectes contraproduents; les polítiques fiscals també haurien d'actuar, perquè és d'esperar que els tipus tornaran a pujar", ha assenyalat Gual.En un context marcat per la inestabilitat, però, el president de Caixabank ha celebrat la constitució d'un nou govern de coalició a Espanya. "Encara que el parlament estigui més fragmentat, la formació d'un govern permet que l'agenda avanci; que hi hagi estabilitat al país sempre és positiu", ha remarcat el president de l'entitat.Duresa davant els rumors d'un impost bancariGual, això sí, ha carregat contra totes aquelles mesures que volen incrementar la càrrega impositiva de les grans empreses. "No té molta lògica que uns sectors paguin més que els altres ni que les empreses grans paguin més que les petites", ha defensat. Alhora, el president de Caixabank ha reclamat "polítiques socials que combinin l'eficiència i l'equitat" per seguir creant ocupació. Malgrat tot, l'empresa ha evitat fer comentaris respecte als efectes d'un increment del salari mínim interprofessionals (SMI).L'ocupació ha estat precisament un dels temes més tractats a la presentació de resultats. Cal recordar que aquest 2019 Caixabank va impulsar un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que va afectar a més de 2.000 treballadors. Per Gonzalo Gortázar, conseller delegat de l'entitat, aquest reajustament de plantilla és una demostració de la "fortalesa" de l'empresa. "Podríem no haver-ho fet per seguir millorant les ràtios", ha dit. No obstant això, Gortázar ha recordat que, des del 2014, l'empresa ha contractat 2.000 persones, sobretot a l'àrea de Barcelona, amb l'objectiu de "rejovenir la plantilla".Cinc dies després de l'1-O, Caixabank va traslladar la seva seu social de Barcelona a València per "salvaguardar plenament la seguretat jurídica" de l'entitat, tal com va defensar durant aquelles dates. Aquest divendres, Gual ha assegurat que la decisió va ser ferma perquè es va prendre "sense condicions".Gual ha assegurat que el sector bancari passa per un moment de "ràpida transformació" que, sumat a les incerteses generades per fenòmens com el Brexit o la guerra comercial, "erosionen la confiança" dels consumidors. En aquest sentit, el president del banc ha assenyalat la importància que suposa recuperar-la per seguir impulsant el creixement orgànic del grup."Caixabank té una mida i una diversificació suficient per competir en aquest entorn", ha assegurat Gual, qui també ha aprofitat per descartar possibles fusions amb altres empreses. "Aquestes distraccions no ens interessen", ha comentat.

