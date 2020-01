L'antiga Uralita es declara en concurs de creditors per les indemnitzacions de l'amiant

L'empresa Coemac, l'antiga Uralita, ha sol·licitat declarar-se en concurs de creditors. Fonts de la companyia han explicat a l'ACN que el consell d'administració es va reunir aquest dijous i va comunicar la decisió a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Asseguren que Coemac es troba en una situació "d'insolvència" i que és incapaç de fer front les indemnitzacions pels efectes que la fabricació de fibrociment amb amiant va tenir sobre els veïns i treballadors de les seves antigues fàbriques.La previsió és que aquest divendres la petició es formalitzi davant el jutjat pertinent. L'empresa remarca que el concurs només afecta la societat capçalera del grup i confia que no s'estengui a la resta de filials.Els responsables de Coemac asseguren que en els darrers anys han hagut de fer front als procediments judicials i les indemnitzacions vinculades a l'impacte que la pols d'amiant va tenir sobre la salut de veïns i treballadors de les seves antigues fàbriques. "Tots els beneficis i els negocis en què havíem anat invertint s'han hagut de destinar a aquesta causa", han remarcat fonts de l'empresa.Així mateix, han assenyalat que esperaven que l'operació per vendre el seu negoci de fabricació de canonades pogués ajudar-los a revertir la situació: "Malauradament s'està retardant i malgrat que encara segueix en peu, encara no s'ha tancat", han detallat.La companyia subratlla que el concurs sol·licitat afecta únicament Coemac, la societat capçalera del grup, i que no s'estén a altres filials, en particular a Adequa Water Solutions, titular del negoci de canonades i accessoris de PVC.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor