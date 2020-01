El Parlament Europeu reconeix Clara Ponsatí com a eurodiputada

Clara Ponsatí ja és oficialment eurodiputada. El Parlament Europeu ha comunicat avui els noms dels nous eurodiputats que corresponen a Espanya un cop formalitzat el Brexit, i entre ells hi ha el de l'exconsellera a l'exili, número 3 a la llista de Lliures per Europa que encapçalaven Carles Puigdemont i Toni Comín. Així doncs, malgrat les través de la Junta Electoral Central (JEC), Ponsatí podrà ocupar el seu lloc a l'Eurocambra en el ple del proper 10 de febrer a Estrasburg. "Se'm gira feina", ha dit la dirigent independentista a través de Twitter.La JEC va deixar "temporalment vacant" ahir l'escó de Ponsatí al Parlament Europeu després que l'exconsellera no hagués assistit al Congrés per acatar la Constitució. Tot i així, l'organisme electoral admetia que l'Eurocambra podia reconèixer-la com a parlamentària sense necessitat de passar per Madrid, d'acord amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que ja va permetre adquirir l'acta d'eurodiputats a Puigdemont i Comín sense prometre la carta magna espanyola.L'organisme electoral va proclamar electe Ponsatí en un acord de dijous 23 de gener amb quatre nous eurodiputats més que li corresponen a Espanya després de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. L'exconsellera serà oficialment eurodiputada a partir d'aquest dissabte 1 de febrer, quan es farà efectiu el Brexit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor