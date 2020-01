Es constitueix el tribunal del jurat del crim de la Guàrdia Urbana

El tribunal del jurat que jutjarà els dos acusats del crim de la Guàrdia Urbana, els agents Rosa Peral i Albert López, es forma constitueix aquest divendres a l'Audiència de Barcelona, tal com consta en el guió del judici. En la sessió d'avui, que serà privada, no hi assistiran els acusats d'haver assassinat el maig de 2017 el també agent Pedro Rodríguez, parella de Peral, i de cremar el cadàver dins d'un cotxe prop del pantà de Foix, a l'Alt Penedès.Les sessions públiques del judici començaran dilluns amb la lectura dels escrits de cada part i les qüestions prèvies, i els següents dies serà el torn dels testimonis. Peral i López no declararan fins al final del judici, l'11 i 12 de març. Entre els testimonis hi haurà agents dels Mossos, comandaments de la Guàrdia Urbana i amics i familiars dels dos acusats, que s'enfronten a penes de 25 i 24 anys de presó.La Fiscalia els acusa de ser coautors d'un delicte d'assassinat amb traïdoria. Segons diu el ministeri públic en el seu escrit d'acusació, Peral i López van matar Rodríguez perquè "obstaculitzava la seva relació i situació sentimental". Els dos acusats havien estat parella però ho havien deixat però segons la investigació havien reprès el contacte abans del crim.La família de la víctima demana 25 anys per a tots dos i els acusa d'assassinar Rodríguez per por que pogués difondre dades que implicaven Albert López en la mort d'un manter l'any 2014 a Montjuïc. Els dos sospitosos han reclamat l'absolució i s'han culpat mútuament. A més, en el cas de Peral la defensa demana tenir en compte l'eximent de la por insuperable com a atenuant.

