Limitació a bars i restaurants al carrer Girona de Barcelona per protegir el «comerç de barri»

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat el nou pla d'usos de l'entorn del carrer Girona amb l'objectiu de protegir el "comerç de barri", segons ha assegurat la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz. El pla afectarà l'àmbit delimitat pel passeig de Sant Joan i el carrer Roger de Llúria i pel carrer Còrsega i la ronda de Sant Pere. Un total de 96 hectàrees.L'objectiu és evitar que la instal·lació de nous locals comercials evolucioni en un monocultiu de restauració, oci i serveis. Principalment, el pla limita les opcions per a la implantació de nos establiments musicals i de restauració.Un dels focus que vol protegir l'Ajuntament és el Mercat de la Concepció, així com les places d'Urquinaona i Tetuan. El pla es presenta com la primera pedra de la transformació del carrer Girona, que en el marc del programa Superilles es convertirà en un eix verd exclusiu per a vianants. Precisament, el govern de Colau creu que aquesta transformació pot afavorir el monocultiu de negocis de serveis i turístics i per això ha impulsat el nou pla d'usos.El nou pla veta la implantació de negocis relacionats amb els jocs d'atzar, com bingos i casinos, activitats relacionades amb la pornografia i la prostitució, establiments amb màquines expenedores d'aliments i magatzems temporals.Pel que fa a les limitacions, hi haurà d'haver 200 metres de distància entre cada centre de gimnàstica i aeròbic i també de telecomunicacions. La distància haurà de ser de 400 metres entre establiments de jocs esportius, recreatius i atraccions.No podrà haver-hi més de cinc locals musicals, de restauració o degustació en un radi de 50 metres o 18 en un radi de 100. La separació mínima entre dos locals musicals haurà de ser de 400 metres i de 25 en el cas d'activitats de restauració. Els comerços de restauració haurien de tenir una superfície màxima de 300 metres quadrats i els de degustació de 150 metres quadrats.També hi ha una distància mínima de 200 metres entre cada local d'exposició i venda o lloguer de bicicletes i de 400 en el cas de lloguer o venda de motos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor