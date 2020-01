Arxivada una de les causes contra el còmic «On és l'Estel·la?» publicat per Comanegra

El jutjat número 15 de Palma ha acceptat el recurs de l'editorial Comanegra i ha decidit arxivar una de les causes obertes contra el còmic On és l’Estel·la "per no ser competent". Així ho ha explicat aquest dijous Joan Sala, director de Comanegra, a través de Twitter.S'ha arxivat així la denúncia que havia presentat Jupol. Queda encara pendent una segona denúncia en aquest presentada per quatre sindicats representatius de la policia espanyola a les Illes Balears -SUP, CEP, SPP i UFP davant la Fiscalia de les Illes Balears contra el còmic de Toni Galmés, en què demanaven que s'estudiés si hi havia indicis de delicte en les imatges i si hi havia finançament públic per a l'edició del llibre. De fet, l'autor del còmic ha declarat aquest dijous al jutjat número 12 de Palma com a imputat.A través d'una piulada, Sala ha destacat aquest dijous que el Jutjat 15 de Palma ha acceptat el recurs presentat pels seus advocats Sergi Blàzquez i Josep de Luis i ha arxivat la causa "per no ser competent".Sala també s'ha referit al fet que l'autor del còmic, Toni Galmés, ha declarat aquest dijous al jutjat número 12 de Palma com a imputat. El director de Comanegra ha assenyalat que és "una clara situació de conculcació del dret de creació i la llibertat d'expressió".El còmic On és l'Estel·la? és una obra en la qual la protagonista apareix com un "testimoni privilegiat de les jornades multitudinàries dels últims temps entorn del dret d'autodeterminació" entre les quals, va assenyalar a l'ACN Comanegra, les "grans manifestacions de la Diada, l'escorcoll d'impremtes, el 20-S, l'1 d'octubre, un dia al Piolín i la manifestació de Brussel·les".

