VÍDEO Miquel Montoro a «La Resistencia»: «Les pilotes no són el meu plat preferit»

youtuber

El youtuber mallorquí Miquel Montoro, famós sobretot per la mítica frase d'"Hòstia pilotes", va explicar ahir el programa La Resistencia de David Broncano que el seu plat preferit precisament no són les pilotes. "A mi el que m'agrada és la porcella", va dir.La visita del jove pagès que ja compta amb més de 156.000 subscriptors al seu canal de Youtube , era una de les més esperades del programa. De fet, el mateix Broncano va reconèixer al principi de l'entrevista que estava nerviós. Com que el convidat només tenia 13 anys, el presentador va rebaixar el to de l'entrevista, tot i que no va faltar el bon humor i les bromes que el mateix Montoro també retornava a Broncano. "Aquí us han vingut dues chonis i us han fet unes pintades" li deia el nen en referència al plató.Algunes de les bromes més destacades van ser quan Broncano va dir que no havia estat l'únic nen al programa. Fet que va despertar rialles entre el públic perquè era una clara al·lusió a la visita de l'actor porno Jordi "el niño polla".Durant l'entrevista el joveva parlar de la seva relació amb el camp, de la importància de cuidar la natura i l'alimentació natural.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor