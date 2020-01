L'Open Arms demana un port segur per desembarcar 363 nàufrags

Buenos días. #OpenArms

Tras el quinto rescate de la pasada noche, y 2 evacuaciones posteriores, a bordo tenemos a 363 náufragos.

Necesitamos un puerto seguro donde desembarcar cuanto antes.#SalvaOpenArms pic.twitter.com/LOUYZOC23k — Open Arms (@openarms_fund) January 31, 2020

L' Open Arms ha demanat un port segur on desembarcar "quan abans millor" amb els 363 nàufrags que ha rescatat en les últimes 72 hores. El vaixell de l'organització ha fet en aquestes últimes hores fins a cinc rescats, l'últim dels quals aquest dijous a la nit, quan han respost a la crida d'un centenar de persones que viatjaven a la deriva en una embarcació de fusta, insegura i amb dues cobertes."Després del cinquè rescat la nit passada i dues evacuacions posteriors, tenim a bord 363 nàufrags, necessitem un port segur on desembarcar el més aviat possible", ha assegurat l'organització a través del seu compte de Twitter.

