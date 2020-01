VÍDEO El «Polònia» té accés a l'espot de Rajoy per la presidència de la RFEF

"Sóc la millor opció perquè si es tracta de cobrar un "pastizal" per veure el futbol sense fer res, m'avalen set anys d'experiència". D'aquesta manera és com el personatge de l'expresident Mariano Rajoy al programa Polònia fa campanya per la seva candidatura a presidir la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF.). El gag, amb al·lusions a l'1-O, parodia com podria ser el vídeo promocional de Rajoy per aconseguir el lloc,

EXCLUSIVA: #PolòniaTV3 ha tingut accés a la candidatura de la RFEF. pic.twitter.com/bruaZenlHB — Polònia (@poloniatv3) January 30, 2020

El programa d'humor ha decidit fer l'sketch després que la setmana passada es conegués que Rajoy es presentava com a candidat a presidir la la RFEF i que competiria pel càrrec amb l'exlíder de Ciutadans, Albert Rivera. La informació es va filtrar a la premsa després que es sabés que Rivera havia estat sondejant un grup d'influents empresaris i dirigents de federacions regionals de futbol.A banda dels dos expolítics, altres mitjans també han apuntat cap a l'exporter del Madrid Iker Casillas,com a possible competidor contra l'actual president de la RFEF, Luís Rubiales, que s'ha presentat per a la reelecció.

