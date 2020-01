Torrent: «No hi ha una majoria independentista preparada per a una estratègia de desobediència»

"No hi ha una majoria independentista preparada per a una estratègia de desobediència". Aquesta és la diagnosi que ha fet el president del Parlament, Roger Torrent, per explicar les decisions que s'han pres a la cambra catalana en aquesta setmana de convulsió política. La desobediència, ha dit el dirigent republicà en una entrevista a RAC 1 , ha de tenir un "projecte" darrere i "no és la solució" si implica un "salt al buit".Torrent ha explicat que "en absolut" considera que hagi deixat "a la intempèrie" la presidència de la Generalitat, acusació que li va fer Quim Torra. La fórmula que pretenia, ha insistit, era la de preservar la figura del president al mateix temps que es blindessin les votacions del Parlament. "Estic trist, no és còmode. Si prengués les decisions en termes de popularitat independentista i per quedar bé amb una determinada parròquia n'hagués pres unes altres, però haig de ser responsable", ha argumentat.El president del Parlament ha admès que existeixen diferències estratègiques de fons dins de l'independentisme i ha lamentat que s'hagi entrat en una dinàmica "més de competició que de cooperació" i de "desgast" entre partits. Tot plegat ha acabat tenint "repercussió" a la mesa del Parlament i en una "pressió" sobre la seva figura. La dicotomia que ha imperat, ha dit, ha estat: "O es compra la meva posició, o desgast".Segons Torrent, però, mentre ERC té una estratègia basada en "ser més i més forts" i condicionar la governabilitat de l'Estat, es desconeix quina és la de Junts per Catalunya. "Quina altra proposta hi ha? Quina altra estratègia? No hi ha alternativa", ha denunciat. I ha lamentat el clima "maniqueu" d'acusacions de "traïdors" en què ha quedat atrapats els partits independentistes. Quan JxCat planteja, per exemple, que Torra desobeeixi i voti al Parlament, ha argumentat Torrent, no explica què passarà després. "Per fer un salt al buit hem de tenir clares les conseqüències. Si hagués votat, després què? Què passa amb els ajuts del temporal Gloria? Què passa amb els pressupostos?", ha plantejat.El dirigent republicà ha insistit que "abusar dels discursos grandiloqüents" fa que es creïn unes expectatives que després "no es compleixen perquè no està preparat l'endemà". Si l'independentisme vol guanyar, ha insistit, ha de tenir present això, explicar amb "honestedat" i de forma "desacomplexada" quina és la situació.De cara a les eleccions anunciades per Torra, Torrent ha assegurat que està a disposició del seu partit i que farà allò que li demani Oriol Junqueras. Ha donat per fet que l'encàrrec que se li fa no és ser candidat a la presidència i ha dit, per tant, que Pere Aragonès "seria un molt bon candidat" i que estarà "al seu costat".Després dels comicis, Torrent creu que s'hauria de consolidar una majoria independentista i ha descartat, com ho van fer ja aquest dijous diversos dirigents d'ERC, un Govern en el qual hi participi el PSC. "Avui s'ha de ser extraterrestre per pensar que es pot governar amb el PSC", ha respost.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor