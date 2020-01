VÍDEO Roba un carregament de Satisfyers per repartir-los amb les seves veïnes

L'èxit del Satisfyer és conegut arreu, i bé se n'ha parlat de les compres col·lectives i les botigues que n'han exhaurit existències. Ara bé, la febre per aquesta joguina sexual ha arribat a tal nivell que una dona del País Valencià va robar el passat 23 de gener un carregament de Satisfyers per repartir-los entre les seves veïnes.La dona que ara ja està en llibertat amb càrrecs i a l'espera de judici, va ser detinguda per la Guàrdia Civil com l'autora del furt d'una comanda sencera d'unes 40 unitats del producte, valorada en uns 2000 euros.Els fets van passar el 23 de gener quan una botiga va denunciar a que els havien robat unes 40 unitats del producte, i després de revisar els vídeos de la càmera de seguretat va poder confirmar com la dona havia entrat a la botiga durant un moment de distracció i s'havia emportat la comanda.Un cop identificada i detinguda va confessar als agents que la mercaderia sostreta havia estat repartida entre les mateixes veïnes de la població.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor