Caixabank redueix un 14,1% el seu benefici el 2019 per l'impacte de l'ERO

Caixabank va registrar un benefici de 1.705 milions d'euros l'any 2019, un 14,1% menys respecte a l'any anterior. Aquesta evolució ve marcada per l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) que l'empresa va impulsar a principis de l'exercici, el qual afectava a més de 2.000 treballadors L'impacte total de l'ERO va ser de 978 milions d'euros. Des de la companyia assenyalen que, descartant els efectes de l'expedient, el benefici net s'hauria incrementat un 20,4%. Així ho ha explicat l'empresa durant la presentació de resultats d'aquest divendres a València, ciutat on Caixabank va traslladar la seva seu social després de l'1-O."Ha estat un any molt exigent pel negoci bancari, però ens n'hem sortit", ha destacat Jordi Gual, president del banc. Pel dirigent, 2019 ha estat un any "complicat" a nivell macroeconòmic, marcat per factors com la guerra comercial, la incertesa generada pel Brexit i els problemes del sector automobilístic a Alemanya.Aquesta sèrie de condicions també han llastrat el marge brut del grup (la diferència entre el preu de venda dels seus productes i els costos de producció), que va patir una reducció de l'1,8% interanual el 2019, situant-se en els 8.605 milions d'euros. Segons l'empresa, aquest descens també es deu a la no atribució dels resultats de Repsol i BFA (63 milions i 76 milions respectivament), dues companyies on Caixabank va realitzar desinversions significatives durant el 2019.Malgrat tot, els ingressos anomenats core (aquells procedents del negoci principal del grup) van incrementar-se un 1,2%, fins als 8.316 milions d'euros. Dins aquesta partida s'hi inclouen els marges d'interessos, les comissions, els ingressos procedents de les assegurances de vida, els resultats pel mètode de la participació de SegurCaixa Adeslas i els ingressos de les participades i les asseguradores del banc portuguès BPI, controlat per Caixabank (el BPI va aportar 332 milions d'euros al benefici de 2019). De fet, Gonzalo Gortázar, conseller delegat de l'entitat, ha destacat que BPI ha demostrat "un potencial de creixement molt gran".Per altra banda, el marge d'interessos (diferència entre ingressos financers i costos financers) el 2019 va ser de 4.951 milions d'euros, un 0,9% més en comparació amb l'any anterior. L'entitat bancària atribueix aquesta evolució a una millora en els ingressos del crèdit, a l'estalvi en el finançament minorista i a una major aportació del negoci assegurador.El nombre d'oficines de Caixabank segueix reduint-se. A Espanya i Portugal, la companyia va tancar l'any amb 4.595 locals, 508 menys respecte a l'any anterior. En aquest sentit, queda palesa l'aposta de l'entitat per les oficines store, un nou model de local que obre fins a les sis de la tarda, de majors dimensions que una oficina convencional i que aposta per oferir serveis més centrats en aspectes com l'assessorament.El grup va tancar 2019 amb 15,6 milions de clients i una quota de penetració en la banca de particulars a Espanya del 27,8%. D'aquests, 6,5 milions són clients de banca digital, mentre que quatre milions ja estan sent atesos en oficines tipus store.A banda, el seu volum de negoci va créixer un 4,7% interanual, fins als 611.692 milions d'euros (384.286 milions corresponen a recursos de clients i 227.406 milions a crèdits a la clientela).La desinversió en mercats no estratègics i la reducció dels actius qualificats com a "problemàtics" ha estat una de les altres prioritats de Caixabank durant els últims anys. A tall d'exemple, l'entitat va vendre's l'any 2018 el 80% de la seva filial immobiliària Servihabitat, uns actius valorats en 7.000 milions d'euros.Segons ha detallat Gortázar, el grup ha aconseguit reduir la partida d'aquests "saldos dubtosos" fins als 8.794 milions d'euros, uns 2.400 milions d'euros menys respecte a l'any anterior. En aquest sentit, la ràtio de morositat a Caixabank s'ha situat en el 3,6%, un punt i mig per sota de la mitjana del sector.

