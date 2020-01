De «El visitante» a «V Wars»: dues sèries imprescindibles i dues que et pots estalviar

Hores baixes en l'estrena de sèries, a l'espera de les produccions més destacades pel 2020. Les plataformes segueixen presentant nous productes cada setmana, amb un calendari més distès en aquest primer mes de gener, en competència amb l'àmplia cartellera de cinema, que es troba en el punt més àlgid per la temporada de premis.Tot i això, a l'seguim recomanant el bo i millor del catàleg de sèries, amb dues produccions de qualitat per al cap de setmana. Una nova adaptació de Stephen King arriba de la mà d'HBO, una minisèrie de noves deu episodis. També destaquem una nova incorporació a Filmin, de producció sueca, que aborda les relacions entre el periodisme i els alts poders econòmics. Com sempre, us presentem dues sèries que podeu descartar per a no perdre el temps en un mar de sèries inacabable.

