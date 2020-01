L'OMS declara l'emergència internacional pel coronavirus

LIVE: Press conference on the Emergency Committee meeting on #2019nCoV https://t.co/hTQam7RWc9 — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020



D'aquesta manera, l'agència de salut mundial apuja la qualificació que havia atorgat a la crisi just fa uns dies, després que s'hagi sabut que a la Xina el virus ja ha causat 170 morts i prop de 8.000 infectats, i que s'hagin confirmat prop d'un centenar d'infeccions, cap d'elles mortals, a 18 països d'arreu del món. D'aquesta manera, l'agència de salut mundial apuja la qualificació que havia atorgat a la crisi just fa uns dies, després que s'hagi sabut que a la Xina el virus ja ha causat 170 morts i prop de 8.000 infectats, i que s'hagin confirmat prop d'un centenar d'infeccions, cap d'elles mortals, a 18 països d'arreu del món.



Els espanyols repatriats des de Wuhan





Trasllada més d'un centenar de ciutadans britànics, una vintena d'espanyols i diversos danesos i noruecs. L'avió té prevista l'arribada a la base aèria de Brize Norton, al sud d'Anglaterra, cap a les dotze del migdia hora espanyola. Serà una primera parada perquè baixin els britànics.



L'avió reprendrà el vol amb la resta del passatge cap a la base aèria de Torrejón, a Madrid, on arribarà el mateix migdia del divendres. Des d'allà els passatgers seran traslladats a l'hospital militar Gómez Ulla de Madrid, on passaran el període de quarantena tal i com determinin les autoritats sanitàries.



Ja és oficial: el coronavirus és una urgència a nivell global. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha declarat l'emergència mundial pel virus originari de la ciutat xinesa de Wuhan en la seva reunió d'aquest dijous. El comitè d'emergència de l'organisme internacional de Salut ha pres aquesta decisió després d'ajornar-la des de la setmana passada. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha viatjat a la zona afectada de la Xina i a la capital, Pequín, per valorar els efectes del coronavirus.Hi ha diversos precedents d'una emergència mundial decretada per l'Organització Mundial de la Salut en els últims deu anys. La darrera va ser el 2018 i el 2019 amb el brot d'Èbola que va afectar la República Democràtica del Congo. El virus Zika, entre 2015 i 2016; el primer cas d'emergència mundial d'Èbola, a bona part de l'Àfrica Occidental, el 2014; la poliomelitis del mateix any 2014 i la pandèmia de grip H1N1 del 2009.El decret d'emergència internacional pel coronavirus és un avís immediat a tots els governs del món per a que actuïn per a reduir al màxim el contagi i l'expansió de la malaltia. La Xina, des de fa diversos dies, està treballant per a trobar una cura a contrarellotge. No s'havia decretat fins ara l'emergència a tot el món perquè des de l'OMS havien considerat que l'expansió es concentrava només a la Xina. Ara, amb diversos casos repartits per tot el planeta, l'organisme ha hagut d'intervenir.

