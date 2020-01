Torra retreu a la Moncloa la manca de coherència per emprendre el diàleg

La jornada ha estat marcada per l'anunci de la Moncloa, posteriorment rectificat , segons el qual la mesa de governs no podia arrencar fins després de les eleccions catalanes anunciades ahir pel president de la Generalitat, Quim Torra. L'anunci no ha caigut gens bé a Palau i el cap de gabinet de Torra, Joan Ramon Casals, s'ha posat en contacte amb el seu homòleg a Madrid, Iván Redondo, per assegurar que "no es podia estar parlant del lloc de la reunió" -entre els dos presidents, prevista per dijous vinent- i, al mateix temps, enviar un comunicat en aquells termes al migdia.Casals ha aprofitat per assegurar que Torra parlaria del dret de l'autodeterminació i de la mesa de negociació "diguessin el que diguessin" a la Moncloa, perquè així és com havien quedat els dos dirigents en les converses telefòniques de les últimes setmanes.

