El Barça, sense problemes a la Copa contra el Leganés (5-0)

A quarts sense problemes. El Futbol Club Barcelona s'ha imposat al Leganés als vuitens de final de la Copa del Rei en un partit insípid, amb batzegades dels jugadors blaugranes i diversos gols còmodes. Griezmann, Lenglet, Messi (2) i Arthur han estat els responsables dels gols que han dut la victòria a l'equip de Quique Setién, en la visita més pobre del Camp Nou en el que portem de temporada: 43.000 espectadors.En un joc avorrit, sense cap trasbals i un terreny de joc controlat, el Barça s'ha imposat des dels primers minuts a un Leganés que no ha sabut respondre en cap moment un equip local que jugava a casa. Els de Setién, amb un Messi centrat en les tasques distributives i repartint joc des del centre del camp, ha dipositat l'atac a Antoine Griezmann per obrir la llauna. El francès ha estat el responsable d'iniciar una golejada que no reflecteix el matx gris que s'ha viscut al Camp Nou.Ansu Fati i Frenkie De Jong han estat dos dels jugadors més destacats. El primer, en un partit còmode on ha pogut demostrar certs detalls ofensius i l'holandès, amb un control absolut del centre del camp, ha marcat el temps i la distribució al costat de Messi i Busquets. En els quarts de final el Barça es podria enfrontar al Reial Madrid en el nou format de la Copa del Rei, a partit únic. Leo Messi, amb dos gols davant el Leganés, suma les 500 victòries amb el Barça, fita històrica que cap jugador ha aconseguit en cap club espanyol.

