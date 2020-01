VÍDEO L'Albert Garcia, l'entrenador de futbol que no pot tornar a Wuhan pel coronavirus

El granollerí Albert Garcia va ser jugador i entrenador de l'Esport Club Granollers, que va dirigir la temporada 2015-2016. Tal i com explica SomGranollers , fa gairebé tres anys va decidir marxar a la Xina, on va començar a dirigir el Wuhan Three Towns, un equip de futbol d'aquesta ciutat de 12 milions d'habitants. Ara, i com d'altres clubs amb presència de catalans , aquesta entitat es troba en el focus d'interès mundial per l'aparició del coronavirus.L'Albert i el seu club estaven al sud del país preparant la temporada, que al país asiàtic comença el mes de març. En tornar a Wuhan, i coincidint amb l'any nou xinès, va esclatar el cas i el club l'hi va donar permís per marxar fins que es resolgui la crisi. Això fa que de moment no pugui tornar-hi.Ell va decidir viatjar a Catalunya, des d'on segueix el cas a l'espera que es resolgui i no afecti els seus amics i companys de feina: "Fa deu dies que no poden sortir de casa", explica a. "El més important és la salut dels meus companys, jugadors del futbol base, veïns, companys de feina, entrenadors, directius... tota la gent que fa tres anys que conec i que estan passant moments no massa agradables", reconeix.L'Albert destaca que aquesta crisi és un tema "molt seriós" i explica que el govern xinès ha aplicat mesures de seguretat "molt estrictes". Per això es mostra confiat que la crisi del coronavirus es podrà resoldre satisfactòriament.Tot i això, l'Albert també lamenta algunes visions que parlen de situació descontrolada. De moment, acaba de saber que nou membres del seu staff poden venir cap a Catalunya, una situació que, reconeix, el tranquil·litza.

