Netflix prepara un documental sobre «La casa de papel»

Netflix ha anunciat que prepara per a aquest any un documental sobre la sèrie La casa de papel, així com un concurs que durà per títol ¡A cantar!. Són dos dels set projectes originals espanyols que la plataforma de vídeo en línia a través d'Internet produirà aquest any.Així, també s'ha confirmat la producció de la sèrie Jaguar, protagonitzada per Blanca Suárez, i la primera sèrie creada per Daniel Sánchez Arévalo. A més, es rodaran tres pel·lícules, Amor de madre, amb Quim Gutiérrez i Carmen Machi de protagonistes; el nou projecte de Dani de la Orden, i Fuimos canciones, adaptació de l'obra Canciones y recuerdos d'Elísabet Benavent.

