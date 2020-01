La Moncloa rectifica i anuncia ara que la mesa de diàleg es reunirà abans de les eleccions

"Ja sabem que alguns no la volen perquè no se la senten seva i altres no la volen tampoc, perquè l'han fet perquè s'hi han vist obligats", assegura ERC en un comunicat

La Moncloa rectifica i matisa que la mesa de negociació sí que es reunirà abans de les eleccions. Després del malestar que ha provocat a ERC que el govern espanyol, sense previ avís, hagi emès un comunicat aquest dijous al matí on anunciava que es posposava la taula de diàleg entre governs fins que no hi hagués un nou Govern, Moncloa ha enviat una nova missiva per deixar clar que sí que compliran amb el seu compromís amb els republicans.La primera conseqüència de l'anunci d'eleccions formulat pel president Quim Torra ha estat que aquest dijous al matí la Moncloa anunciés en un comunicat que mantenia la reunió prevista entre Pedro Sánchez i Torra el pròxim 6 de febrer, però que la mesa no es posaria en marxa fins que hi hagués un nou Govern a Catalunya. "El govern espanyol espera poder iniciar aquest diàleg quan hagi parlat el poble català i es constitueixi el nou Parlament, així com el nou Govern. Com més aviat millor se celebrin les eleccions i hi hagi nou Govern, abans iniciarem el diàleg", afirmava inicialment.La missiva ha caigut com una gerra d'aigua freda entre les files republicanes, que han respost amb un comunicat en el qual acusen el govern espanyol d'"incompliment flagrant" i de cometre una "irresponsabilitat". I és que la mesa de negociació va ser la condició per la qual ERC va acabar abstenint-se a la investidura de Pedro Sánchez. Sense aquest vot, la coalició entre el PSOE i Podem no hagués estat possible.ERC demanava una rectificació i la Moncloa ha cedit finalment. En un nou comunicat enviat aquesta tarda precisa que entén que les eleccions anunciades per Torra no són "les millors circumstàncies per iniciar el diàleg entre governs" perquè en el cas del català té data de caducitat. Tot i això, després de la bateria de missatges de dirigents de Junts per Catalunya, que han acusat els republicans d'haver entregat un "xec en blanc" a Sánchez, el govern espanyol ha rectificat: "Per descartar qualsevol dubte respecte la nostra voluntat de dialogar, manifestem la nostra disposició a celebrar la taula de diàleg entre governs acordada, abans de les eleccions catalanes".El govern de coalició entre el PSOE i Podem ha analitzat el nou context que s'obre ara que s'ha certificat que, després de l'aprovació dels pressupostos, es precipitaran les eleccions catalanes. Conscients de la competència entre Junts per Catalunya i ERC per la presidència de la Generalitat i de les turbulències que pot comportar per a la mesa de negociació, havien considerat que la millor manera de preservar-la era ajornar-la.En el seu comunicat, els republicans interpretaven que la decisió d'ajornar la mesa fins que no hi hagi un nou Govern responia als interessos de qui l'han vist amb recels. "Ja sabem que alguns no la volen perquè no se la senten seva i altres no la volen tampoc, perquè l'han fet perquè s'hi han vist obligats", deien en al·lusió al PSOE, a Junts per Catalunya i Podem. De fet, interpel·laven directament els tres partits tot demanant-los "responsabilitat del moment històric" i que s'avinguessin a impulsar un diàleg.Sánchez manté també la reunió amb Torra, tot i que canvia l'esperit amb què inicialment s'havia agendat la trobada. El president del govern espanyol no la concep per abordar el conflicte polític en un context d'eleccions a curt termini però sí per afrontar qüestions "urgents" de la societat catalana, com ara les conseqüències del temporal Gloria, així com el manteniment de contactes entre ministeris i conselleries.Per aquest motiu, Torra ha respost en un comunicat que pensa portar a la trobada l'autodeterminació i l'amnistia , tal i com van acordar el 15 de gener Torra amb els partits i les entitats independentistes. El president de la Generalitat s'ha mostrat "convençut" que el govern espanyol "no tancarà cap porta al diàleg".A més de reunir-se amb el president de la Generalitat, Sánchez expressa la seva voluntat de reunir-se també amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Nuria Marín. La seva agenda inclou també amb l'entitat Barcelona Global, que aglutina 221 empreses, centres d'investigació, universitats i institucions culturals.La mesa de negociació va ser el buc insígnia de l'acord entre el PSOE i ERC per garantir l'abstenció a la investidura de Pedro Sánchez. El document de l'acord establia que s'havia de reunir 15 dies després de la formació de govern, una data que ja s'incomplia des del moment en què es va prioritzar la trobada entre presidents.

